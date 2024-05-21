نادي برشلونة يجدد عقد لاعبه

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي برشلونة في التوصل لإتفاق مع لاعبه من أجل تجديد عقده في الموسم الحالي الذي ينتهي في صيف 2025.





وصل برشلونة لإتفاق مع لاعبه هيكتور فورت مدافع الفريق الكتالوني بشأن تجديد عقده، الذي يملك به شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل عن الفريق مقابل 6 مليون يورو.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن كافة التفاصيل حول تجديد عقد فورت تم الإتفاق عليها بين الطرفين، وما يتبقى هو التوقيع فقط عندما يصل اللاعب إلى عمر 18 عاما في شهر أغسطس المقبل.

وتابعت أن فورت سيكون قادرا على توقيع عقدا مدته تزيد على الثلاث سنوات عندما يبلغ 18 عاما.

ويلعب فورت في مركز الظهير الأيمن لكن يضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لاستخدامه كظخير أيسر في الموسم الحالي بعد الإصابات التي تعرض لها.

