حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أسامة فيصل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق للموسم المقبل، مؤكدا أهمية المرحلة القادمة لفريقه في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، على قناة "أون تايم سبورت": "تحدث مع لاعبي الفريق لضرورة غلق صفحة مباراة المصري، والعمل على تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب".

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين عن أهمية مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، ثم مواجهة الإسماعيلي قبل فترة التوقف الدولي، لكي نعبر هذه المرحلة الصعبة".

وواصل: "طبقا لقوام الفريق المفترض أن نكون في مركز أفضل من ذلك، لكن البدايات يتم البناء عليها، ونحن بدايتنا لم تكن جيدة، فقد خسرنا أول 5 مباريات، وهذا أثر علينا بشكل كبير، إن شاء الله ننهي هذا الموسم على خير، وفي السنة القادمة سيكون هناك إعادة نظر في كل ما يتعلق بفريق الكرة".

وبشأن اهتمام الأهلي بضم أسامة فيصل قال: "لم يحدث أي اتصال، ولا يوجد طلب شفهي أو ودي، وأعتقد أن هذا الكلام سابق لآوانه، لأن الدوري مستمر حتى شهر أغسطس المُقبل".

واختتم رئيس نادي البنك الأهلي: "نحن نركز في المباريات المتبقية لنا في الدوري، ونركز في تحسين وضع الفريق في الجدول، لكي نتخطى هذه المرحلة وننهي الموسم في مكان آمن".

موديست على أعتاب الرحيل عن الأهلي

وكانت ترددت أنباء مؤخرا تفيد بأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اتفق مع لجنة التخطيط على رحيل الفرنسي أنتوني موديست، قلب هجوم الفريق الأول في الصيف.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اختلافا بين اللجنة والمدرب السويسري حول مصير اللاعب، حيث طالب كولر بتمديد التعاقد لموسم إضافي، فيما رأت اللجنة عدم صلاحيته لقيادة هجوم الأحمر بالنظر إلى الأرقام التي قدمها خلال مواجهات الموسم الحالي.

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