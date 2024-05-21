ر سميا.. ريال مدريد يعلن اعتزال توني كروس  

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن اعتزال الدولي الألماني توني كروس، بعد بطولة أمم أوروبا 2024.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي جاء نصه كالتالي: “يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية”.

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وأضاف بيان ريال مدريد: “وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعباً أساسيًا في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد الممتد على مدى 122 عاماً. خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا و شعارنا”.

وأضاف: “فاز بـ 22 لقبًا في 463 مباراة حتى الآن: 4 كؤوس أوروبية، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 1 كأس الملك و4 سوبر، كؤوس من اسبانيا”. .

وتابع: “بالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، أصبح توني كروس بطل العالم مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 بالبرازيل”.

وأكمل: “مع بايرن ميونخ، فاز بكأس أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الدوري الألماني (3)، كؤوس ألمانيا (3)، وكأس السوبر الألماني (2).

واستطرد: “سيبقى توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي مدريد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدم كل شيء لهذا القميص، ويمثل دائمًا قيم ريال مدريد”..

واختتم: “صرح رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن “توني كروس هو أحد اللاعبين العظماء في تاريخ ريال مدريد وأن هذا النادي كان وسيظل دائمًا منزله، كما يتمنى ريال مدريد له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.