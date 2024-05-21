"ديربي حاسم اليوم".. فرص الأهلي والزمالك في التتويج بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق الأهلي نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى في ثانِ مواجهات نهائي بطولة الدوري المصري لكرة اليد.

وكان فريق الأهلي قد حسم نتيجة المواجهة الأولى بالفوز على الزمالك بنتيجة 26-25.

وهو ما يُعني أن فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام الزمالك سيتوّجه بطلاً لدوري اليد بنتيجة (2-0).

ولكن حال فوز الزمالك فأنه سيُعادل نتيجة المواجهات وسيتم اللجوء لمباراة ثالثة فاصلة سيتُقام حينها يوم الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

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