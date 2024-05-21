لاعب الزمالك: قلقنا من الجمهور.. وأتمنى التوفيق للأهلي بنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن سعادته بتتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة الأبيض، منذ الانضمام إليه.

ونجح الزمالك في تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تحقيق الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي بالقاهرة، والخسارة في الذهاب بهدف نظيف.

قال دونجا في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc": "الحمد لله على تحقيق البطولة الأولى مع الزمالك، وهي بطولة الجماهير التي دعمت وساندت الفريق منذ التواجد معنا في غانا".

وأضاف: قبل المباراة شاهدنا الملعب وكنا قلقين للغاية، وكنا في حالة تركيز، وتكلل تعب الفريق بتحقيق اللقب وأسعدنا الجمهور بتحقيق اللقب، ونتمنى الحصول على المزيد من البطولات".

وأوضح: "أتمنى التوفيق للأهلي في نهائي إفريقيا، ولا نفكر في اي شئ حاليا سوى بطولة الدوري المصري، ونريد التركيز في المرحلة المقبلة ولازالت المسابقة طويلة، ودائما أكون سعيد بالتواجد في المباريات الجماهيرية، لأن الضغوط دائما هي من تصنع اللاعبين الكبار".

وأكمل: "أتمنى دائمًا وجود الجمهور ودعمنا بقوة في المباريات وهم كانوا سبب في الفوز على الأهلي والتتويج بالكونفدرالية".

وأتم تصريحاته: "أوجه الشكر لجماهير نادي الزمالك، وقدمنا مستوى مميز بسبب الجمهور الذي كان موجودًا في الملعب، كنا نشعر بالضغط والإرهاق في بعض الفترات خصوصا قبل النهائي، لكن بالدعم الجماهيري استطعنا التغلب على كل العقبات وتوجنا بالكونفدرالية".

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