«مصيره مع ليفربول في الهواء».. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تغريدة محمد صلاح ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت تدوينة قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليمتد للعديد من الصحف الإنجليزية بشأن حسم مستقبله مع الريدز بالبقاء أو الرحيل عن صفوفه خلال الموسم المقبل.

وكان صلاح قد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل.. جماهيرنا تستحق ذلك وسنُقاتل بكل قوة".

وأفادت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية بأن تلميح محمد صلاح بمستقبله مع الريدز جاء بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تولي الهولندي أرني سلوت القيادة الفنية للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب الذى تربطه علاقة قوية بالفرعون المصري.

وأشارت الشبكة إلى أنه على الرغم من تغريدة صلاح سيبقي مصيره مع الفريق "في الهواء "، بل ومن المتوقع أن يفاجيء المدرب الجديد لليفربول الجميع بصفقة جديدة.

كما أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن رسالة صلاح أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ارتباط رحيله عن الفريق بخروج يورجن كلوب عن الأنفيلد.

ولفتت الصحيفة إلى أن قلعة الأنفيلد ستحاول الحفاط على نجمها خلال الموسم المقبل.

وفي السياق، قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن صلاح أعطى تلميحًا حول مستقبله مع ليفربول وإمكانية استمراره خلال الموسم المقبل بـ "كل شئ ممكن".

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 2025، ويمتلك النجم المصري العديد من العروض بينها سعودية وصلت قيمتها إلى 170 مليون جنيه إستراليني.