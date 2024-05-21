تحديد طاقم تحكيم مباراة سوريا وكوريا الشمالية بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تعيين طاقم تحكيم قطري لإدارة مباراة منتخب سوريا الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر ومساعده محمود فايز ومدرب الحراس المصري عصام الحضري، أمام كوريا الشمالية المقرر لها يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

على أن تكون طاقم التحكيم القطري مكون من حكم الساحة سلمان فلاحي ورمزان النعيمي وماجد الشمري مساعدان، ومحمد الشمري حكم رابع.

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، قد قررا السبت الماضي، إقامة مباراة منتخب سوريا مع نظيره الكوري الشمالي، على أرض محايدة.

جاء ذلك عقب طلب الاتحاد السوري تغيير مكان إقامة مباراة المنتخب الأول أمام كوريا الشمالية، أسوة بما حدث مع المنتخب الياباني، الذي لم يخض مواجهته مع كوريا الشمالية في بيونج يانج.

ويحتل منتخب سوريا، المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تمتلك كوريا الشمالية 3 نقاط في المركز الثالث.

وضمنت اليابان تأهلها إلى الدور الثالث وكأس آسيا، بعد حصدها أربعة انتصارات في المجموعة الثانية، فيما اقتربت سوريا من التأهل، لامتلاكها سبع نقاط من أربع مباريات بفارق أربع عن كوريا الشمالية التي اعتُبرت خاسرة 0-3 أمام اليابان في مباراتها الأخيرة، عندما ألغتها قبل خمسة أيام من موعدها دون شرح الأسباب.

كما أعلن الاتحاد السوري تلقيه الموافقة الرسمية من الاتحاد الدولي (فيفا) لانضمام ثلاثة لاعبين إلى منتخب "نسور قاسيون" وهم حارس المرمى استيبان خليل (كيلميس الأرجنتيني)، المدافع إيميليانو آمور (كولو كولو التشيلي) والمهاجم توبياس قاضي (روساريو سنترال الأرجنتيني).

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