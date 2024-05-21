صلاح ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للتشكيل الأفضل بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة.

وتشهد أسماء المرشحين تواجد محمد صلاح رفقة عدة لاعبين آخرين بوسط الملعب، وهم أبرزهم فيل فودين، وبرناردو سيلفا لاعبا مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وكول بالمر لاعب تشيلسي.

اقرأ أيضًا: ليفربول يخاطب اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

وشارك محمد صلاح في الموسم الجاري مع فريق ليفربول في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 10 آخرين.

وأنهى فريق ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز وهو في المركز الثالث خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب ومانشستر سيتي الذي حل وصيفًا.

ورحل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن الريدز بنهاية الموسم، حيث تم تعيين أرني سلوب مديرًا فنيًا للفريق خلفًا له.

من جهة أخرى استقر مسئولو ليفربول على تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بناءًا على طلب المدير الفني الجديد.