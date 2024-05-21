طلب مفاجئ من كوكا لـ كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

توجه أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بطلب عاجل إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعرض كوكا على كولر المشاركة في مركز الظهير الأيسر في مباراة الترجي القادمة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لتعويض غياب الدولي التونسي علي معلول.

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وكان علي معلول قد خرج مصابًا من مباراة الترجي التونسي الأخيرة بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس بعد مرور ست دقائق من عمر المباراة، ليتأكد غيابه عن مباريات الموسم الجاري.

واستعاد النادي الاهلي خدمات أحمد نبيل كوكا بعد تعافيه من الإصابة في الركبة، والتي تسببت في غيابه عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وتعادل المارد الأحمر سلبيًا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الإياب من أجل حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.