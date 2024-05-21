موقف كوكا وعبد القادر من مبارة الترجي القادمة

اقترب الثنائي أحمد نبيل كوكا، وأحمد عبد القادرلاعبي الاهلي من المشاركة في مباراة الترجي التونسي القادمة، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الاهلي والترجي التونسي التي لعبت السبت الماضي.

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ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا؛ وذلك من أجل حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وكان الثنائي أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر قد غابا عن مباراة الذهاب أمام الترجي بسبب الإصابة التي لحقت بهما.

وتعافي كوكا وعبد القادر من الإصابة التي لحقت بهما، حيث أصبحا جاهزين من الناحية البدنية والطبية للمشاركة في المباراة، إلا أن قرار الدفع بهما من عدمه بيد المدرب السويسري مارسيل كولر.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.