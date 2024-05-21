خالد جلال لـ "الخليج 365":السوبر في علم الغيب.. ولكن أي مباراة ودية بين الأهلي والزمالك بطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

تمنى خالد جلال مدرب الزمالك السابق إن يواجه الفارس الأبيض نظيره الأهلي في السوبر الإفريقي لموسم 2024.

وقال جلال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365": "المباراة في علم الغيب؛ لأنها ستُلعب في الموسم المقبل وبالتالي ستحدث العديد من المتغيرات على الفريق بالكامل".

وأضاف :"أتمنى أن يكون السوبر بين الأهلي والزمالك أقوي فريقين في إفريقيا لأن أي مباراة بينهما حتى ولو كانت ودية بمثابة بطولة وقمة ينتظرها عشاق ومتابعي الكرة المصرية".

وينتظر الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية الفائز من موقعة الأهلي والترجي الرياضي التونسي والمقرر لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بقلب السوبر الإفريقي بواقع 8 ألقاب، يليه الزمالك بـ4 ألقاب.

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