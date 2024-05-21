"في عامه الـ 48".. المصري "سمعة" يتوّج دوري السلة اللبناني للمرة الـ 15

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لا يتوقف نجم كرة السلة المصري إسماعيل أحمد عن كتابة التاريخ؛ إذ حصد بطولة جديدة وهو في عامه الـ 48.

"سمُعة" كما يلقب النجم المصري توّج مساء أمس الإثنين بلقب الدوري اللبناني رفقة فريقه الرياضي.

الرياضي اللبناني فاز بنتيجة 113-97 على نظيره الحكمة في نهائيات الدوري الخمس ليتوّج باللقب.

ويُعد اللقب هو رقم 15 للنجم المصري من الدوري اللبناني؛ حيث يتواجد هناك منذ قرابة 3 عقود تخللها تجارب بالدوري المصري.

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