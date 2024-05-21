الموت يفجع رئيس الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أفريقيا.. وبيان من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ نهى خورشيد:

قبل إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، تلقى حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي صدمة بوفاة شقيقه قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما مع الأهلي بالقاهرة.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية فأن رئيس الترجي تلقي خبر وفاة شقيقه قبل سفر البعثة إلى القاهرة استعدادًا لنهائي البطولة الإفريقية.

وكان من المنتظر أن تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي إلى القاهرة غدًا الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وتقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي اليوم، بخالص التعازي لحمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي فــي وفـاة شقيقه.

ويستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي تعادل سلبيًا مع الترجى في مباراة الذهاب التي جمعتهما على أرضية ملعب رادس .



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