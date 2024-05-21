"ده اللي قاله الخطيب نصا".. شوبير يكشف مفاجأة سارة بشأن علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مدة غياب التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، ورسالة محمود الخطيب رئيس النادي له.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال مواجهة الأحمر أمام الترجي التونسي، يوم السبت الماضي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هقولك التفاصيل كلها من تونس، لما سقط معلول، وذهب إليه طبيب الأهلي، وكشف الإصابة، ولكن الكابتن محمود الخطيب رفض الحديث عنها في هذا الخطيب".

أضاف: "كابتن الخطيب مسبش علي معلول خلال الرحلة، وقاله نصا (شوف اللي أنت عاوزه وهيتعملك) وأخطر الجهاز الطبي بتجهيز جميع الإجراءات اللازمة".

أكمل: "الجهاز الطبي سأل علي معلول عاوز تعمل العملية فين؟ رد اللاعب أنه يريد الاستمرار في القاهرة، ويخضع للجراحة في أحد المستشفيات الكبرى هنا".

أوضح: "هقولك مفاجأة جميلة، بالنسبة لعلي معلول، بعد استشارة متخصص، قطع الوتر ليس بالكامل، وهو هيفرق مع اللاعب جدا، لأن مدة غيابه ستكون من أربعة أشهر إلى 6".

وأتم تصريحاته: "أقصى مدة هيغيبها علي معلول 6 أشهر، والحد الأقل 4 أشهر، لو القطع كامل كان هيغيب اللاعب فترة تزيد عن 8 شهور، وأيضا اللاعب سوف يخضع للعلاج الطبيعي بعد فترة من الجراحة".

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