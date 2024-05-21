"أُصيب في الذهاب".. الترجي يقترب من استعادة لاعبه قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد تقرير صحفي بأن مدافع فريق الترجي التونسي محمد أمين بن حميدة سيُغادرة مع بعثة ناديه إلى القاهرة؛ لوجود احتمالية بمشاركته في مباراة الأهلي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وذكرت صحيفة الصباح التونسية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن اللاعب قد تعرض لإصابة في أصبع القدم خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلي في الذهاب؛ حيث خضع لفحوصات طبية بعدها وتم الاستقرار على سفره مع بعثة الفريق إلى القاهرة.

ورجح التقرير مشاركة أسامة السهيلي بدلاً من بن حميدة حال عدم تأكد جاهزيته الفنية.

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