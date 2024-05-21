"هل ستكون الأخيرة".. محمد صلاح على رأس المرشحين لتشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد ضمن الفريق الأفضل بالبريميرليج موسم 2023-2024.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على رأس القائمة المرشحة وسط منافسة شرسة مع 9 نجوم أخرين من ضمنهم ثنائي مانشستر سيتي فيل فودين وبرناردو سيلفا إلي جانب المهاجم النيجيري بوكايو ساكا لاعب المدفعجية.

وما زال مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح مع ليفربول مبهم، رغم تلميحه بتغريدة نشرها أمس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تشير إلى إمكانية استمراره مع الريدز وجاءت كالتالي :"نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل.. جماهيرنا تستحق ذلك وسنُقاتل بكل قوة".

ويذكر أن الفريق الكروي بنادي مانشستر سيتي حسم لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على وسن هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف في المباراة الختامية بالبريميرليج.

وتصدر السماوي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة بعد منافسة قوية مع أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 89 نقطة.



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