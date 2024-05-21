الامارات | سعدان في منصب استشاري جديد مع اتحاد الكرة الجزائري

وقال نذير بوزناد الأمين العام للاتحاد الجزائري للصحفيين «يحرص الاتحاد على الاستعانة بالكفاءات وتقديرها ومنحها الفرصة لخدمة الكرة الجزائرية». وأضاف «يجسد الاتحاد خططه ومشروعاته فعليا على أرض الواقع من خلال الاستعانة بخدمات أحد قامات الجانب التقني (الفني) في الجزائر.سيكون شيخ المدربين سعدان همزة وصل بين القاعدة التقنية للكرة الجزائرية والاتحاد مع العمل أيضا بوتيرة متسارعة وفعالة مع المدير الفني (المدرب) الوطني».

محمد يوسف

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