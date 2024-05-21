الاتحاد السكندرى يقتنص نقطة زد ويستقر بالمربع الذهبى

ياسر رشاد - القاهرة - أقتنص الفريق الاول لنادى الاتحاد السكندرى نقطة غالية من مباراة قوية أمام فريق زد بتعادله سلبيا صفر / صفر ليرتفع رصيده الى ٣٦ نقطة ليستقر بالمربع الذهبى فى المركز الرابع

وخطف زعيم الثغر نقطة صعبة من اول سلالم رحلة صعود المبارايات الصعبة التى يواجهها الفترة الحالية بجدول الدورى ليعود الى الاسكندرية وسط جماهيره بتعادل مرضى كنتيجة ليستعد لمواجهة بطل الكونفيدرالية فريق نادى الزمالك وذلك يوم الاثنين ٢٧ مايو الجارى بستاد برج العرب فى السابعة مساءا

ويحاول الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لزعيم الثغر وجهازه المعاون الخروج من تلك المبارايات بأفضل مكاسب وبأقل خسائر حتى يحافظ على تواجد الفريق الاخضر فى المنطقة الآمنة من جدول الدورى بعيدا عن شبح الهبوط وهو ما حققه العشرى منذ توليه مهمة الفريق منذ بداية الموسم وحتى الان

يذكر أن مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قد قرر مؤازرة العشرى وجهازه حتى نهاية الموسم