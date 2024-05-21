الزمالك يُهدي الراحل محمد مدحت لقب الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أهدى نادي الزمالك ، لقب بطولة الكونفدرالية إلى روح الراحل محمد مدحت المعد البدني للفريق الأبيض ، والذي رحل عن الفريق الأسابيع الماضية بصورة مفاجئة.





وقال النادي الأبيض عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي :" إلى روحك الغالية" ناشرًا صورته.

على صعيد آخر ، وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً استشفائياً وبدنياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل أرضية الملعب، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني خوفاً من تعرضهم للإجهاد.