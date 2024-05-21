تفاصيل أزمة شيكابالا مع لاعبي الزمالك عقب التتويج بـ الكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية، عن أزمة قائد الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، مع لاعبي القلعة البيضاء، عقب تتويج الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان قد توّج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية، عقب الفوز على نادي نهضة بركان، بتيجة 1-0 في الإياب، بينما كان قد فاز الفريق المغربي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

واشتعلت أزمة بين شيكابالا وباقي لاعبي الفريق الأبيض، عقب تتويج الفريق، بسبب قيام الأول بـ منح نجله كأس الكونفدرالية للاحتفال معه قبل التوجه إلى اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب.

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وتابعت التقارير أن عدد كبير من لاعبي الزمالك رفضوا استقلال الحافلة المخصصة لهم للتتويج عقب المباراة للتوجه إلى مقر النادي والاحتفال مع الجماهير بسب تلك الأزمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل.