الاتحاد السعودي يحبط محاولات النصر لضم صفقة هجومية

أحبطت إدارة نادي الاتحاد السعودي، محاولات النصر، للتعاقد مع صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة الميدان الرياضي أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، تعمل على تفعيل بند شراء عقد أحمد الغامدي، هدف النصر في الصيف القادم، قبل نهاية شهر مايو الجاري.

كما أن اتحاد جدة سيقوم بتفعيل بند شراء عقد سعد الموسى، قبل نهاية شهر مايو الجاري،

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وكان الثنائي أحمد الغامدي وسعد الموسى، قد انضما إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة، قادمًا من الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إخطار نادي الاتفاق السعودي، خلال الأيام القادمة، بتفعيل بند عقد الثنائي، من أجل استمرارهم مع العميد خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي النصر قد حاول الحصول على خدمات أحمد الغامدي، حيث دخل في مفاوضات مع الاتفاق، إلا أن إدارة فرسان نجد، طلبت مهلة حتى نهاية شهر مايو لحين حسم موقف الاتحاد.