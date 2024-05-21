رسميًا تشيلسي يعلن رحيل بوتشيتينو

أعلن نادي تشيلسي، منذ قليل، رسميًا رحيل مدربه الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، عن صفوف الفريق، وذلك بعد انتهاء موسم 2023-2024.

ونشر نادي تشيلسي في بيان رسمي، عن توصله لاتفاق نهائي رفقة ماوريسيو بوتشيتينو، لفسخ عقده بالتراضي مع البلوز.

وجاء في البيان:” نود أن نعرب عن امتناننا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على خدمته هذا الموسم”.

وتابع: ” نتمنى لـ بوتشيتينو التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة، وستامفورد بريدج يرحب به في أي وقت”.

ورد ماوريسيو بوتشيتينو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “شكرًا للجميع في تشيلسي لأكون جزءًا من تاريخ هذا النادي العظيم”.

واختتم خديثه: “اتمنى التوفيق للنادي والمضي قدمًا في الدوري الإنجليزي وفي أوروبا”.

يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو انضم إلى نادي تشيلسي في الانتقالات الصيفية الماضية موسم 2023، بعقد لمدة موسمين مع خيار عام إضافي.