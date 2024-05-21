"النهاية سعيدة".. جوميز يغلق مرحلة الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل بداية التدريبات الجماعية، مساء اليوم.

وهنأ جوميز اللاعبين وجميع أفراد الفريق، على التتويج بكأس الكونفدرالية، قائلا: "بذلتم أقصى جهد خلال البطولة، وكانت النهاية السعيدة بالنجاح والتتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير وكافة أفراد المنظومة بالنادي".

وأضاف: "الفريق انتهى من مرحلة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والآن أمامنا تحديات أخرى وبطولات، ولابد من التركيز من أجل المنافسة عليها".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن فيوتشر، يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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