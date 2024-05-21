الأهلي أم الدوري السعودي؟.. مصدر يكشف وجهة بغداد بونجاح المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، رحيله عن فريق السد القطري بنهاية الموسم الجاري.

وانتشر عدد من التقارير الصحفية التي تشير إلى انتقاله للأهلي المصري، والبعض الآخر يشير لدوريات عربية أخرى.

وكشف مصدر داخل نادي السد القطري لموقع "الخليج 365" وجهة بغداد بونجاح المقبلة.

وأوضح المصدر أن قرار رحيل المهاجم جاء بسبب تقدمه في السن وأصبح لا بد من إيجاد مهاجم في مستوى عال يقدر يساعد الفريق في مختلف البطولات المحلية، وخاصة دوري أبطال آسيا الذي ظل هدفا لإدارة النادي منذ الحصول على الكأس في 2011.

وأكد المصدر أن المهاجم الجزائري حدد وجهته المقبلة، ويفاضل بين عدد من أندية الدوري السعودي.

الجدير بالذكر، يلاقي السد القطري نظيره فريق قطر يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس الأمير.

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