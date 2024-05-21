اخبار الرياضه

الأهلي أم الدوري السعودي؟.. مصدر يكشف وجهة بغداد بونجاح المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، رحيله عن فريق السد القطري بنهاية الموسم الجاري.

وانتشر عدد من التقارير الصحفية التي تشير إلى انتقاله للأهلي المصري، والبعض الآخر يشير لدوريات عربية أخرى.

وكشف مصدر داخل نادي السد القطري لموقع "الخليج 365" وجهة بغداد بونجاح المقبلة.

وأوضح المصدر أن قرار رحيل المهاجم جاء بسبب تقدمه في السن وأصبح لا بد من إيجاد مهاجم في مستوى عال يقدر يساعد الفريق في مختلف البطولات المحلية، وخاصة دوري أبطال آسيا الذي ظل هدفا لإدارة النادي منذ الحصول على الكأس في 2011.

وأكد المصدر أن المهاجم الجزائري حدد وجهته المقبلة، ويفاضل بين عدد من أندية الدوري السعودي.

الجدير بالذكر، يلاقي السد القطري نظيره فريق قطر يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس الأمير.

اقرأ أيضًا:

رد صادم من فاسكيز على منشور توني كروس

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

Advertisements

قد تقرأ أيضا