3 لاعبين يمكن أن يعوضوا غياب علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفقد الأهلي خدمات الظهير الأيسر التونسي علي معلول، خلال الفترة المقبلة، بعدما أصيب بقطع جزئي في وتر أكيليس، في ذهاب دوري أبطال أفريقيا، وخضع اللاعب لجراحة ناجحة، يغيب على إثرها ما بين 4 إلى 6 أشهر، وهذا يعني أن موسمه انتهى مع الأحمر.

ويخوض الأهلي إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، على ستاد القاهرة الدولي، من دون معلول، وسيكون غيابه مؤثرا على الفريق، إلا أن "مصائب قوما عند قوم فوائد"، ويوجد 3 لاعبين يمكن أن يستفيدوا من غياب التونسي.

عمر كمال

يمكن أن يعوض عمر كمال عبدالواحد غياب التونسي علي معلول، ولكن محليا، نظرا لغيابه عن قائمة الأهلي الإفريقية، وعلى الرغم من أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، لكنه يجيد الجانب الأيسر، وبالفعل استخدمه كولر في 3 مباريات بالدوري المصري، في هذا المركز، إنبي وبلدية المحلة والاتحاد السكندري.

كريم الدبيس

اللاعب الثاني، يمكن أن يكون ضمن خيارات كولر لتعويض غياب معلول، خاصة في النهائي الإفريقي، لكنه لم يشارك مع السويسري سوى في 8 مباريات فقط خلال الموسم الحالي، إلا أنه يبقى اللاعب الوحيد الذي يلعب في مركز علي معلول، الظهير الأيسر.

كريم فؤاد

واللاعب الثالث الذي قد يستفيد من إصابة معلول، هو كريم فؤاد والذي شارك بالفعل في مباراة الترجي السابقة، بعد إصابة معلول، ولعب في هذا المركز من قبل خلال وجوده مع إنبي.

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