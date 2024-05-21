هدفان فقط.. نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيمت اليوم الثلاثاء 21 مايو، 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت اللقاءات تسجيل هدفين فقط.

واستطاع بلدية المحلة في كسر سلسلة مكونة من 5 هزائم متتالية، بالفوز على الداخلية بهدف نظيف، بينما انتهى لقاء الجونة وطلائع الجيش بالتعادل السلبي.

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

بلدية المحلة ضد الداخلية - (1-0)

الجونة ضد طلائع الجيش - (0-0)

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي - (1-0)

ويلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

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