هدفان فقط.. نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أقيمت اليوم الثلاثاء 21 مايو، 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت اللقاءات تسجيل هدفين فقط.
واستطاع بلدية المحلة في كسر سلسلة مكونة من 5 هزائم متتالية، بالفوز على الداخلية بهدف نظيف، بينما انتهى لقاء الجونة وطلائع الجيش بالتعادل السلبي.
نتائج مباريات الدوري المصري اليوم
بلدية المحلة ضد الداخلية - (1-0)
الجونة ضد طلائع الجيش - (0-0)
سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي - (1-0)
ويلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.
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