خالد جلال يوضح عبر "الخليج 365" فرص الزمالك في التتويج بالدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

أوضح خالد جلال مدرب الزمالك السابق، فرص الأبيض في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وقال جلال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365": "جوميز اهتم بالكونفدرالية أكثر من الدوري المصري وهو ما ظهر خلال مواجهة سموحة الأخيرة بإجراء تغييرات كلية على التشكيل الأساسي من أجل إراحة العناصر الأساسية للبطولة الإفريقية".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "المؤجلات ستحدد موقف الفارس الأبيض من البطولة ولكن لازالت الفرصة قائمة بشرط عدم استنزاف أي نقاط لأنه سيبعد الفريق عن التتويج".

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر مساء الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة الـ24 من عمر بطولة دوري نايل.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعهم من خوض 15 لقاء فقط بالبطولة فاز في 7 وتعادل في 3 وتلقي خمس هزائم.