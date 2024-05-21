شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين طلائع الجيش والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، بين طلائع الجيش والجونة، في اللقاء المقام بينهما حاليا، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024.

بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد شعبان، والدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، عمرو طارق، أحمد عبد الرحمن زولا، وفي الوسط: إسلام محارب، فريد شوقي، علي حمدي، والهجوم: يسري وحيد، أحمد سمير، جودين شاكا.



بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي: "حراسة المرمى: صبحي سليمان، والدفاع: أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، وفي الوسط: محمد الدغيمي، رضا صلاح، أيمن موكا، والهجوم: إيمانويل لاكي، جبريل شيكودي، أرنو راندريانانتيناينا".

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 30 نقطة في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة أيضًا.