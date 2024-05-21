شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع البنك الأهلى سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سيراميكا والبنك الأهلى سلبيا بالشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما ضمن فعاليات الجولة الـ24 لدورى nile .

جاءت أحداث الشوط الأول متكافئة من جانب الفريقين وظهرت بعض الخطورة على مرمى الفريقين ، إلا أنها افتقدت اللمسة الأخيرة وسط تألق من حارسى المرمى اللذان زادا عن مرماهما بكل بسالة .



تشكيل البنك الأهلى :-

حراسة المرمى : حسن شاهين.

خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، عاصم صلاح .

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد مدبولى، عبد العزيز سيد.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.