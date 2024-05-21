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سيراميكا يتعادل مع البنك الأهلى سلبيا فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - تعادل سيراميكا والبنك الأهلى سلبيا بالشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما ضمن فعاليات الجولة الـ24 لدورى nile .

جاءت أحداث الشوط الأول متكافئة من جانب الفريقين وظهرت بعض الخطورة على مرمى الفريقين ، إلا أنها افتقدت اللمسة الأخيرة وسط تألق من حارسى المرمى اللذان زادا عن مرماهما بكل بسالة . 


تشكيل البنك الأهلى :- 

حراسة المرمى : حسن شاهين.
خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، عاصم صلاح .
خط الوسط: سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد مدبولى، عبد العزيز سيد.
خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.

تشكيل سيراميكا 

حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: احمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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