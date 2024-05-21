تعليمات فنية لعبد الله السعيد ..والزنارى يواصل التأهيل فى الزمالك استعدادا لفيوتشر

القاهرة - سامية سيد -

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لعبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد جوميز جلسة مع اللاعب على هامش المران و منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، بالإضافة إلى بعض المهام الخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

علي الجانب الأخر خاض حراس مرمى الزمالك، تدريبات قوية خلال المران حيث خاض محمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعبدالرحمن نفاد، وعمر عبد العزيز، رباعي حراسة المرمى مجموعة من التدريبات الفنية القوية تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق.

و اكتفى محمد عواد حارس المرمى بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية فقط دون المشاركة في باقي فقرات مران الحراس، خوفاً من التعرض للإرهاق في ظل المشاركة في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وواصل مصطفى الزناري مدافع الفريق برنامجه التأهيلي والعلاجي، بتأدية مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.