شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم البنك الأهلى بهدف من النيران الصديقة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق النيران الصديقة من محمود الجزار مدافع البنك ، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الـ24 لدورى nile .
وبهذه النتيجة ، يحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 34 نقطة، بينما يسكن البنك الأهلى المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.
تشكيل البنك الأهلى :-
حراسة المرمى : حسن شاهين.
خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، عاصم صلاح .
خط الوسط: سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد مدبولى، عبد العزيز سيد.
خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.
تشكيل سيراميكا
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: احمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.
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