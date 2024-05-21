شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع الجونة فى صراع المنطقة الدافئة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا طلائع الجيش والجونة، سلبيا في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024.

بهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 31 نقطة في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة أيضًا.



بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد شعبان، والدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، عمرو طارق، أحمد عبد الرحمن زولا، وفي الوسط: إسلام محارب، فريد شوقي، علي حمدي، والهجوم: يسري وحيد، أحمد سمير، جودين شاكا.



بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي: "حراسة المرمى: صبحي سليمان، والدفاع: أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، وفي الوسط: محمد الدغيمي، رضا صلاح، أيمن موكا، والهجوم: إيمانويل لاكي، جبريل شيكودي، أرنو راندريانانتيناينا".