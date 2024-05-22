شكرا لقرائتكم خبر بالإجماع .. المهيدب يقترب من رئاسة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتحد وجهات نظر الأعضاء الذهبيين على مرشحهم الأول العضو الذهبي ورجل الأعمال إبراهيم المهيدب نحو اعتلاء كرسي رئاسة نادي النصر للسنوات الـ 4 المقبلة، كرئيس يحمل الرقم الـ 17 في تاريخ رئاسة النادي خلفا للرئيس المستقيل مسلي آل معمر الذي قدم استقالته دون أن يعلن عنها بشكل رسمي في مارس الماضي.

صيف بارد

وينتظر الذهبيون نهاية الموسم الجاري للإدلاء بأصواتهم نحو صندوق الترشح الذي يتوقع المراقبون أن يكتسحه إبراهيم المهيدب، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه (فهد العجلان، وسعد الحارثي، و سليمان الرميح) في حال تقديمهم لأوراقهم الترشيحية وسط ترقب لانسحابهم بهدف توحيد الصف النصراوي، لاسيما وأن المهيدب يلقى دعما كبيرا من قبل الأسماء الذهبية المؤثرة في النصر، لكونه اسما توافقيا بين مكونات النادي، ولذا سيكون صيف النصر هذه المرة باردا لكون المهيدب شخصية يتفق عليها الأغلبية في بيت النصر ولن يكون هناك تعطيلا للعملية الانتخابية المقبلة.

التجربة الإدارية الأولى

استطاع المرشح أن يخلق لنفسه مساحة كبيرة لدى أصحاب القرارات المؤثرة بالنادي، إلى جانب بزوغ اسمه في المدرج الأصفر بعد تقلده العضوية الذهبية في 2017، ومن خلال دعمه الكبير لألعاب النادي ولأنشطته المختلفة، والتي هي بمثابة عربون لتبؤ مقعد الرئاسة الذي يمر الآن بمرحلة هادئة ويتوقع أن ينتهي الحال بتنصيبه بنفس الهدوء.

للانسحاب (المتوقع) للمرشحين الثلاثة في حال عدم دخول مرشحين جدد، لاسيما وأن النصر يحاول تسريع عجلة حسم الرئاسة في وقت مبكر في الصيف المقبل لإنهاء جميع الملفات التحضيرية للموسم الجديد في وقت مبكر.

تحديات مبكرة

سيواجه الرئيس المرشح مهما كان اسمه تحديات كبيرة في النصر لاسيما على الصعيد الكروي الأول الذي يعد الواجهة الأولى لمشروع النجاح الرئاسي، ولكونه الأقرب والأقوى لتولي هذا المنصب خلفا لمسلي آل معمر فإن أمام إبراهيم المهيدب العديد من التحديات أبرزها الملف الاستثماري ورفع إيرادات النادي وتوسيع مداخله، حيث يمتلك أسرار ومفاتيح هذا الملف من خلال نجاحه في العديد من الأعمال الاستثمارية الناجحة على صعيده الشخصي، وسيحاول الرئيس (التوافقي) على تعزيز أرضية الاستثمارات بجلب الشركات الراعية والداعمة لاسيما وأن النصر يمتلك أقوى ورقة استثمارية المتمثلة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تبقى من عقده مع النصر موسما آخر؛ ولذا فإن مثل هذا المنجم لن يفوت على شخصية تجارية واستثمارية.

الحلم الآسيوي

كما أن الملف الكروي والاحترافي يعد هاجسا كبيرا للرئيس المرشح في كيفية الوصول للحلم الآسيوي وتحقيق لقب بطل أبطال الدوري الآسيوي لأول مرة والعودة للمشاركة العالمية بعد مشاركة 2000 بالبرازيل، حيث إن الفريق بحاجة إلى تطويره وتدعيم صفوفه بعناصر جديدة لاسيما وأن الفريق لم يخرج هذا الموسم إلا ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وتبقى له المنافسة على لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال نهاية الشهر الجاري، بعدما فقد حظوظه ببطولة دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر أمام غريمه التقليدي الهلال، وأيضا خروجه من الأدوار الاقصائية في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية التي تغلق السبت بمواجهة الإياب بنهائي الكأس بين العين الإماراتي ويوكوهما الياباني، بعد أن خرج ممثلو الكرة السعودية (الهلال والاتحاد والنصر) من البطولة في الأدوار الإقصائية.

رؤساء نادي النصر منذ التأسيس: