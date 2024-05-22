أوسبينا يقترب من العودة إلى أتلتيكو ناسيونال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع winwin الرياضي نقلا عن مصدر في نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح؛ من أجل التعاقد مع حارس النصر ديفيد أوسبينا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر «ديفيد أوسبينا يتوق للعودة إلى ناسيونال.. تم بالفعل التوصل إلى اتفاق مالي معه في الشتاء الماضي، لكن النصر طلب منه اللعب معهم لمدة 6 أشهر أخرى بسبب المستوى المنخفض الذي كان يظهره الحارس السعودي الشاب نواف العقيدي».

وأضاف «بعد نهاية الموسم الحالي 2023-24، سيسافر أوسبينا إلى مدينة ميديلين الكولومبية لإجراء فحوصات طبية، وإذا اجتازها دون مشاكل سيوقع مع أتلتيكو ناسيونال».

ويعد أتلتيكو ناسيونال أحد أكبر أندية كولومبيا، وقد تكون فيه أوسبينا في مرحلة شبابه، حيث قضى فيه نحو 7 سنوات، قبل أن ينطلق في رحلة الاحتراف التي لعب خلالها لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وقد ضم النصر أوسبينا في 2022، بعد نهاية عقده مع نابولي الإيطالي.

وخاض الحارس الدولي الكولومبي مع نادي النصر 13 مواجهة الموسم الماضي ببطولة دوري روشن السعودي، واستقبل مرماه 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، ثم تلقى صدمة قوية بعد تعرضه للإصابة بكسر في إحدى عظام المرفق.

وقبل بداية هذا الموسم تم استبعاد أوسبينا من قائمة ناديه، لكن «العالمي» أقدم على قيد الحارس مجددا الشتاء الماضي بعد تعافيه من الإصابة.

الحارس الكولومبي مع النصر: