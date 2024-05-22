محافظ الأحساء يكرم نادي العيون

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جاء ذلك خلال استقباله رئيس نادي العيون سعد الكليب، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري والفني، ولاعبو الفريق الأول لكرة اليد، وعدد من أعضاء الشرف، وذلك بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة عبداللطيف العرادي.
وهنأ محافظ الأحساء منسوبي النادي بهذا الإنجاز، متمنيا لهم التوفيق في موصول الجهد والعمل على الصعود للدوري الممتاز وتحقيق أفضل النتائج الموسم القادم، مؤكدا أهمية تفعيل استراتيجية الألعاب المختلفة في النادي وتحقيق مزيد من الإنجازات.
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