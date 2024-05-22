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محافظ الأحساء يكرم نادي العيون

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- بواسطة أيمن الوشواش - كرم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، بمقر المحافظة أمس، الفريق الأول لكرة اليد بنادي العيون بمناسبة تحقيقه بطولة المملكة لأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية، وصعوده للدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس نادي العيون سعد الكليب، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري والفني، ولاعبو الفريق الأول لكرة اليد، وعدد من أعضاء الشرف، وذلك بحضور مدير مكتب وزارة بالمحافظة عبداللطيف العرادي.

وهنأ محافظ الأحساء منسوبي النادي بهذا الإنجاز، متمنيا لهم التوفيق في موصول الجهد والعمل على الصعود للدوري الممتاز وتحقيق أفضل النتائج الموسم القادم، مؤكدا أهمية تفعيل استراتيجية الألعاب المختلفة في النادي وتحقيق مزيد من الإنجازات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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