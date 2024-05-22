ناد سعودي يؤجل التفاوض مع نبيل فقير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفكر نادي ريال بيتيس واللاعب الفرنسي نبيل فقير، في إمكان الانفصال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما أورده موقع «fichajes» الإسباني.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ارتبط اسم فقير دائما بإمكان الرحيل في فترات انتقالات متعددة، لكنه ظل دائما في النادي الأخضر والأبيض، ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يشير إلى تغيير السيناريو.

وأشار التقرير إلى أن فقير تلقى عرضا للانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، في يناير الماضي، لكن لم تتكلل الصفقة بالنجاح، وقرر النادي السعودي تأجيل التفاوض حتى الصيف، لكن هذا العرض لم يعد موجودا حاليا.

ورغم أن الانتقال إلى دوري روشن السعودي يظل احتمالا قائما، إلا أن توقعات بيتيس والأداء الذي قدمه اللاعب أخيرا، خاصة بعد إصابته الخطرة في الركبة، تزيد من تعقيد وصول العروض التي تلبي توقعات النادي.

ويعد نبيل فقير اللاعب الأعلى أجرا في ريال بيتيس، إذ يبلغ صافي راتبه أكثر من 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، وتمثل تكلفة الرواتب المرتفعة مشكلة للنادي، الذي يسعى إلى تقليل فاتورة الأجور للامتثال للوائح رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» المالية.

وسيكون التحدي هو العثور على عرض يرضي توقعات بيتيس المالية، ويراه نبيل فقير مناسبا.

والاحتمال الآخر هو أن يتوصل اللاعب وبيتيس إلى اتفاق لتخفيض راتبه.

نبيل فقير مع ريال بيتيس