المملكة تحتضن كأس العالم للرياضات الالكترونية

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ويجمع كأس العالم للرياضات الالكترونية مجتمع الألعاب الالكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي وناشري الألعاب تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الالكترونية، كما يوفر فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب، ضمن احتفال عالمي للرياضات الالكترونية يضم مختلف الألعاب ويعزز من تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة.
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