المملكة تحتضن كأس العالم للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن مدينة الرياض في الفترة من 4 يوليو حتى 25 أغسطس كأس العالم للرياضات الالكترونية في نسختها الأولى، والتي ستقام منافساتها في بوليفارد رياض سيتي بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار. ويجمع كأس العالم للرياضات الالكترونية مجتمع الألعاب الالكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي وناشري الألعاب تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الالكترونية، كما يوفر فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب، ضمن احتفال عالمي للرياضات الالكترونية يضم مختلف الألعاب ويعزز من تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة.

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