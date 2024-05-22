توني كروس يعلن اعتزاله كرة القدم بعد نهاية يورو 2024

أعلن الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد الإسباني، اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً بعد مشاركته مع المانشافت في يورو 2024 على أرضه.



وقال كروس (34 عاماً) في بيان نشره على حسابه في انستاغرام: "17 يوليو 2014 - يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غير حياتي، حياتي كلاعب كرة قدم، ولكن بشكل خاص كشخص. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم".



وتابع "بعد 10 سنوات، في نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل. لن أنسى أبدًا ذلك الوقت الناجح بشدة وأود بشكل خاص أن أشكر كل من رحب بي بقلب مفتوح ووثق بي. لكن بشكل خاص أود أن أشكركم، أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير".



وكتب أيضاً "في الوقت نفسه فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو. كما قلت دائمًا: ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك. أنا سعيد وفخور، لأنني وجدت في ذهني التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطيع اختياره بنفسي". وختم بالقول: "كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في القمة، ومعا نحو الـ 15 هلا مدريد".



بدوره أكد نادي ريال مدريد قرار نجمه بالقول: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي سيدخل تاريخ ريال مدريد كواحد من أعظم أساطير نادينا وكرة القدم الدولية".



وتابع بيان النادي: "وصل توني كروس إلى النادي في عام 2014 وكان لاعباً أساسياً في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد الممتد على مدار 122 عاماً".



وجاء أيضاً: "على مدار عشرة مواسم لعب فيها بألواننا، فاز بـ 22 لقبًا بعد خوضه 463 مباراة: 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب كأس العالم للأندية، 4 السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في الدوري الإسباني، 1 كأس الملك و4 كأس السوبر الإسباني.



بالإضافة إلى نجاحاته مع ريال مدريد، توج توني كروس بطلاً للعالم مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 في البرازيل.



(بي ان سبورت)