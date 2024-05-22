حلمي طولان: تجاهل رموز الزمالك في نهائي الكونفدرالية "سقطة كبيرة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب حلمي طولان نجم الزمالك السابق عن غضبه الشديد من عدم توجيه الدعوة لنجوم النادي ورموزه من أجل التواجد في نهائي الكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ما حدث في تجاهل نجوم الزمالك ورموزه (سقطة) كبيرة، تم توزيع دعوات كثيرة على الجماهير والأعضاء بينما تم تجاهل رموز الزمالك".

وأشار إلى أن ما يحزنه هو تجاهل أبناء الزمالك وعدم دعوتهم لحضور نهائي الكونفدرالية، وكنت موجودًا في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 2000 مع الألماني أوتوفستر، وتلك الفترة شهد العديد من الانجازات. وما حدث يعتبر (سقطة كبيرة) بتجاهل نجوم النادي على مر العصور.

وأوضح: "نادي الزمالك سوف يستفيد كثيرا من التتويج بلقب الكونفدرالية، ودور الجهاز الفني واللاعبين الكبار مهم جدًا من أجل خلق دوافع لحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "مواجهة الزمالك وفيوتشر صعبة بكل تأكيد، مع تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق، لكن الزمالك قادر على الفوز بالنقاط الثلاث".