النني ومحمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر في معسكر يونيو

لاعبون من الأهلي: (حسين الشحات – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – أحمد نبيل كوكا – رامي ربيعة – أكرم توفيق – مصطفى شوبير – محمد الشناوي – أحمد عبد القادر – عمر كمال عبد الواحد - محمود كهربا)

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

ياسر رشاد - القاهرة - انفرد الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامجه رقم 10 على القناة الأولى، بقائمة منتخب مصر المبدئية لمعسكر شهر يونيو لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية