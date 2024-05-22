رئيس إنبي: الأهلي لم يفاوضني لضم محمد حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - نفى أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، وجود عرضًا رسميًا من جانب النادي الأهلي لشراء عقد محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق البترولي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لدينا نسبة 20% من جانب صفقة انتقال حمدي فتحي، ولكن النسبة من المكسب الخاص بالصفقة، وقد تم بيع اللاعب من الأهلي لـ الوكرة القطري نظير مبالغ مالية تُسدد على أقساط، ودائمًا (اللي عنده الأهلي والزمالك ما بيروحش)".

وحول إمكانية انتقال محمد حمدي إلى الأهلي، قال: "لم يحدث أي تواصل مطلقا مع الأهلي وكل ما يتردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وحال حدوث أي مفاوضات الجميع سيعرف، والتواصل دائما مستمر بين الناديين، وهو أمر جيد بالنسبة لنا.. وكذلك لم يحدث تواصل بشأن أحمد أمين أوفا".

وأضاف: "ما تردد عن رفضي انتقال أي لاعب لـ الأهلي غير صحيح، لأنه لم يحدث تفاوض، وأي شئ يخص التعاقدات يكون محمد إسماعيل مدير الكرة لديه معرفة تامة بكل التفاصيل".