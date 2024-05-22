إنبي يفجر مفاجأة بخصوص بند في عقد زياد كمال مع الزمالك

فجر مصدر داخل نادي إنبي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بند في عقد زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك.

ويلعب زياد كمال في صفوف الزمالك خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف إنبي.

وكان زياد كمال صاحب الـ 23 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الزمالك على سبيل الإعارة في فترة انتقالات يناير الماضي.

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وأكد المصدر أن العقد المبرم لإتمام صفقة زياد كمال إلى صفوف الزمالك به بند يمنح الفريق البترولي الحق في الحصول على 100 ألف دولار بعد تتويج الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي في إياب دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بهدف دون رد، في القاهرة، بعد الخسارة في المغرب بهدفين لهدف، ليتوج الأبيض بطلًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر، في الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري.