الاتحاد السعودي يجتمع مع أليجري لخلافة جالاردو

يعقد مسئولو نادي الاتحاد السعودي اجتماعًا مع وكيل ماسيميليانو أليجري، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويستعد نادي الاتحاد السعودي لإعلان رحيل مارسيلو جالاردو المدير الفني للفريق الحالي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بسبب تراجع مستوى الاتحاد خلال الموسم الحالي، حيث أنه يتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة.

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وأوضحت قناة الكاس القطرية أن دومينجوس سواريز الرئيس التنفيذي لنادي ‎الاتحاد السعودي، سوف يعقد اجتماعًا مع وكيل المدرب ماسيميليانو ‎أليغري يوم 24 مايو الجاري بجدة.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل التفاوض على إمكانية تولي أليجري الإدارة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وكان أليجري قد رحل بشكل رسمي عن تدريب يوفنتوس الإيطالي، وفقًا لما أعلنه ناديه خلال الأيام القليلة الماضية.