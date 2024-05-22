مدرب الزمالك الأسبق يتولى قيادة قطاع ناشئي سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تعاقده مع الكابتن إسماعيل يوسف، لشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وأوضح نائب رئيس مجموعة كليوباترا، طارق أبو العينين، عبر المركز الإعلامي للنادي أن التعاقد مع إسماعيل يوسف يأتي في إطار سياسة النادي، لتفريخ المواهب الشابة، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع اسم الكرة المصرية.

وأكد طارق أن إسماعيل يوسف يملك خبرات كبيرة، كلاعب دولي سابق شارك في محافل دولية كبرى، أبرزها مونديال إيطاليا عام 90 وكمدرب صاحب خبرات متعددة، على كل المستويات السنية، والفريق الأول في عدد كبير من أندية الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر، سبق أن تولى إسماعيل يوسف القيادة الفنية لفريق الزمالك الأول لكرة القدم.

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