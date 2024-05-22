شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر بالدوري المصري بعد التتويج بالكونفدرالية خاصة وإن مركز الفارس الأبيض في جدول الترتيب متراجع ولا يليق باسم القلعة البيضاء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق مودرن فيوتشر بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة أخر ظهور للزمالك ومودرن فيوتشر فى الدوري

خسر الزمالك من سموحة بهدف دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما فاز مودرن فيوتشر على انبى بهدف دون رد فى الظهور الاخير بالمسابقة.

ترتيب الزمالك ومودرن فيوتشر فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 7 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكهم 17 هدف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.