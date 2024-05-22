شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر ياسين البحيرى لاعب نهضة بركان بعد إنقاذ دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسميا يشكر خلاله ياسين البحيري لاعب نهضة بركان المغربي، بعد موقفه مع نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، وإنقاذه من من السقوط على رأسه خلال مواجهة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وجاء البيان كالتالي..

يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.

ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحساناً واسعاً من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، مُتمنياً دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم.