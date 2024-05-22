شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك فى نهائى دورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق اليد بنادي الزمالك في الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 29- 25، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى، في ثاني لقاءات نهائي بطولة دوري اليد ، الذي يقام بنظام Best of 3.

موعد المباراة الفاصلة بين الأهلي و الزمالك في نهائيات كرة اليد

وتقام المباراة الفاصلة بين الفريقين يوم الجمعة القادمة في تمام التاسعة مساء، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

نظام بطولة دوري المحترفين المصري لكرة اليد:

– المرحلة الأولى أقيمت بنظام دوري من دور واحد.

– المرحلة الثانية ضمت الثمانية الأوائل في مجموعة للمنافسة على اللقب، ومن التاسع إلى السادس عشر في مجموعة أخرى للمنافسة على البقاء.

– ومباريات المرحلة الثانية أقيمت بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا بعد نهاية المرحلة الثانية.

– تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور النهائي.

– الدور النهائي يقام بنظام بلاي أوف 3 حيث يُتوج الفريق الفائز بمباراتين من الثلاث بلقب دوري المحترفين.

وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 23-21، وهو التتويج الرابع للأهلي في تاريخه والثالث على التوالي.