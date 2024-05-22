شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: أتمنى تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك أنه يتمنى تتويج فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وقال محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى أن يفوز فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ولا نخشى مواجهة أي فريق في بطولة السوبر الأفريقي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الأهلي والترجي التونسي لهما كل الاحترام والتقدير بعد الوصول إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ولا ننظر إلى أسماء المنافسين في مباراة السوبر الأفريقي".

وتابع حارس مرمى فريق الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء يستحق الفرحة بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

وواصل: "فرحة جمهور الزمالك بالكونفدرالية طبيعية وغير مبالغ فيها بعد استعادة الألقاب مرة أخرى، وأتمنى المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة".

وأتم: "جماهير الزمالك كان لها مفعول السحر في مباراة نهضة بركان المغربي، لذلك الفرحة كانت عارمة بعد التتويج بالكونفدرالية الأفريقية".