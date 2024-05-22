شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم يحيى يعلن اعتزاله على خطى توني كروس.. وأفشة: شرف ليا إنى لعبت معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إبراهيم يحيى، لاعب الإسماعيلي قائد إنبي السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد رحلة طويلة امتدت سنوات في الملاعب، لعب خلالها لأندية الإسماعيلي وإنبي وزد.

وقال يحيى، عبر حسابه على إنستجرام: "على خطى توني كروس.. بعلن اعتزالي كرة القدم، وبشكر الله عز وجل أولا ثم بشكر كل شخص محترم تعاملت معاه في هذا المجال من عامل غرفة ملابس أو إداري أو طبيب أو مدرب، وطبعا بشكر كل لاعب كان نعم الأخ والصديق ليا في الملعب وبره الملعب.. شكرا جزيلا".

فيما حرص محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلى، على دعم يحيى خاصة أنهما تزاملا سويا في نادي إنبي، قائلا: "الشرف ليا يا حبيبي إني لعبت معاك، ربنا يكرمك في اللي جاي"، وأيضا جناح الزمالك مصطفى شلبي، الذي دعمه قائلا: "ربنا يكتبلك كل الخير والتوفيق اللي في الدنيا، من الشرف ليا إني زاملتك ولعبت معاك".