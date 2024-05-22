شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى ختام الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم غداً الخميس منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة تجمع الزمالك مع مودرن فيوتشر على ستاد القاهرة الدولى في أول ظهور للفارس الأبيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى.



وتأجلت مباراة الاهلى وسموحة في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الخميس 23 مايو

الزمالك & مودرن فيوتشر..7 مساء

جدول هدافين الدوري المصري



وقبل مباريات الخميس يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 11 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

6_ أحمد سيد زيزو ، الزمالك، 7 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.